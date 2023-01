Raak de Vlag met Edwin Zoetebier: "Die ellendige bomen ook in Volendam"

Met Feyenoord veroverde Edwin Zoetebier als laatste Nederlandse club een Europese beker. De Volendammer speelde in een belangrijke rol als doelman voor de Rotterdamse club in het succesjaar 2002. Nog steeds draagt Zoetebier elke dag zijn handschoenen, maar dan in z'n rol als keeperstrainer bij Vitesse. Maar voor een potje Raak de Vlag maakte hij graag even tijd. "Die ellendige bomen ook in Volendam."