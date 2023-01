Beatrix 85 jaar: Sheila de Vries ontwierp de abdicatiejapon voor de koningin

Prinses Beatrix is vandaag 85 jaar geworden. Voor deze serie vroegen we Noord-Hollanders naar hun speciale ontmoeting met de voormalige koningin. Deze keer is dat modeontwerper Sheila de Vries. Zij kreeg de eervolle opdracht om de abdicatiejapon voor de koningin te ontwerpen.

"Niemand wist nog van de abdicatie", zegt Sheila de Vries. "Ik was eigenlijk al bezig voor de Staten-Generaal tot ik op een gegeven moment van de prinses hoorde dat ze een bijzonder gewaad moest hebben. Toevallig had ik een mooie stof met allemaal arabesken in een winkel in Istanboel gezien. Die liet ik haar zien en ze vond het prachtig. Toen heb ik binnen zes weken de abdicatiejapon gemaakt."

"Op een gegeven moment wordt het ook gewoon", vertelt De Vries. "Als je jarenlang op Huis ten Bosch moet komen." Maar de abdicatie was toch een ander verhaal.

"Ik was uitgenodigd op het consulaat in Istanboel. Ze hadden daar een heel groot scherm in de tuin gezet, want het was buiten en het was warm. Op een gegeven moment komt daar de prinses, toen nog de koningin, aanschrijden met die prachtige jurk die in de rug zo ontzettend mooi was", vertelt De Vries.

"Toen had ik wel een moment van kippenvel. Ook de tijd waarin we het zo snel voor elkaar moesten krijgen. Dat was best spannend allemaal, want ze is een perfectionist. Dus alles moest perfect. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Dat was wel een heel mooi moment", aldus De Vries.