Belastingkantoor Alkmaar weer in gebruik als vluchtelingenopvang

Het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar wordt opnieuw in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat heeft het gemeentebestuur besloten na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een van de drie kantoorpanden wordt ingericht voor de screening van asielzoekers.

Het voormalige belastingkantoor staat leeg en werd tussen 2016 en 2019 al eens gebruikt als asielzoekerscentrum. Vorig jaar gaf de gemeenteraad aan dat een hernieuwd gebruik als azc op deze plek mag, als daar om wordt gevraagd.

Centrale Ontvangstlocatie

Dat formele verzoek om de Robonsbosweg in te zetten is deze maand gekomen vanuit het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. "Het ontbreken van extra centrale ontvangstlocaties is op dit moment een van de belangrijkste knelpunten", stelt de staatssecretaris in zijn verzoek aan de gemeente.

Wanneer en hoeveel mensen in het kantorencomplex een plek gaan krijgen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat in de ontvangstlocatie ongeveer 250 mensen gelijktijdig kunnen verblijven. Daar worden dan alle asielaanvragen door de IND beoordeeld.

Informatie

De gemeenteraad zal op 20 februari beslissen over de ingebruikname van het belastingkantoor. Nog voor die tijd, op 6 februari, is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Zij zullen per brief worden uitgenodigd. Daarnaast is er een website waar de gemeente antwoord geeft op vragen over de opvanglocatie.