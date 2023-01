Huizer krijgt 3,5 jaar voor woningoverval en ontvoering

Een 46-jarige man uit Huizen is veroordeelt tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor het plegen van een woningoverval en ontvoering. Oktober vorig jaar drong de man een woning in Huizen binnen waarna hij de bewoner dwong waardevolle spullen af te staan. Daarna ontvoerde hij de bewoner en dwong hem geld te pinnen.

In de nacht van 10 op 11 oktober dringt de man een woning in Huizen binnen. De bewoner is nog wakker wanneer hij de man gewapend met een beitel binnen ziet komen. De indringer zegt geld nodig te hebben voor zijn drugsprobleem en zoekt in de woning naar geld en waardevolle spullen. Zo neemt hij onder anderen een trouwring, horloge en geboorterammelaar mee.

Daarna dwingt hij de bewoner zijn auto in te stappen en rijden ze langs verschillende tankstations in de omgeving. Daar moet de man pinnen en sigaretten voor zijn ontvoerder kopen. Uiteindelijk heeft het slachtoffer ruim anderhalf uur lang met zijn ontvoerder doorgebracht. Volgens de rechtbank is het de kalmte van het slachtoffer die ervoor heeft gezorgd dat de situatie niet verder is geëscaleerd.

Trouwring terug

In de rechtbank geeft de indringer aan dat hij snapt dat de bewoner zich bang heeft gevoeld. De trouwring van het slachtoffer heeft hij meegenomen om terug te geven. Wel geeft hij aan niet gedreigd te hebben met geweld en dat het idee om de tankstations langs te gaan van de bewoner zelf kwam. De rechtbank gaat hier niet in mee.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste begin deze maand een celstraf van vier jaar. De Huizer is al meerdere keren veroordeeld geweest voor zogenoemde vermogensdelicten en is in het verleden meerdere keren opgenomen geweest. Daarnaast liep de man nog in een proeftijd van een voorwaardelijke straf. De rechtbank bepaalt dan ook dat de Huizer, naast de 42 maanden celstraf, deze eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 109 dagen ook moet uitzitten.