Beeld en Geluid opent binnenkort, NH bekijkt alvast enkele parels

"We staan hier op Game On," vertelt Karen Drost. Ze is manager bij Beeld en Geluid en hard bezig met alle voorbereidingen voor de opening op 11 februari. "Op deze interactieve spelvloer kun je met elkaar allerlei spellen spelen. Ik moet nu bijvoorbeeld muntjes verzamelen."

Ze kan niet wachten tot er eindelijk weer bezoekers zullen binnenkomen in het museum. "Het was wel wat saai af en toe, de afgelopen twee jaar," aldus Drost.

Overal in het museum zijn collega's van Karen hard aan het werk om alles op te bouwen en in te richten. "We hebben zelf alles uitgebreid mogen testen en daar hadden we heel veel lol in," vertelt Drost. "Dat is één van de mooie kanten van mijn werk, haha."