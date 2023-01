De wondere wereld van (korst)mossen: "Groeien vooral op plekken met schone lucht"

Ze zijn mysterieus en betoverend tegelijk: mossen. Soms lijken ze wel op een bos in miniatuur met groene bollen die lijken op de kroon van een boom. Anderen hebben bizarre uitsteeksels of zien er uit als een vlek. Op steen, hout, boomschors, je vindt ze overal. In Thijsse's Hof in Bloemendaal hebben ze er een prachtige verzameling van die nu op zijn mooist is. Beheerder Johan Görtenmöller showt in Natuurlijk Noord-Holland de toppers.

De sporofyten zijn goed te zien op dit gedraaid knikmos - NH Nieuws/Stephan Roest

In Nederland zijn er ongeveer 650 soorten mos en nog eens zo veel korstmossen. "Mossen zijn kleine plantjes die vaak onder extreme omstandigheden kunnen leven op plekken waar praktisch geen aarde is om in te wortelen", vertelt Johan enthousiast. "Korstmossen zijn helemaal bijzonder; die hebben niet eens wortels en halen al hun vocht en voedingsstoffen uit de lucht. Korstmossen zijn ook geen planten, maar symbioses. Dat is een samenwerking tussen verschillende organismen, in dit geval een schimmel en een alg." Zie hier de uitzending van Natuurlijk Noord-Holland met een rondleiding langs de mossen van Thijsse's Hof.

Natuurlijk Noord-Holland - NH Nieuws

Johan haalt zijn zoon Bram Birza er bij. Bram studeert in Wageningen en weet veel van mossen. "Korstmossen zijn een aanwijzing voor de luchtkwaliteit. Ze groeien vooral op plekken waar de luchtkwaliteit goed is. Als er veel stikstof in de lucht is zie je dat aan de korstmossen, die zijn dan geel." In Thijsse's Hof is dat te zien, daar groeit bijvoorbeeld groot dooiermos. (Tekst gaat verder onder de foto)

NH Nieuws

Terwijl we naar mossen kijken komt er een roodborstje aangevlogen. Hij gaat op het muurtje zitten op ruim een meter afstand. "Laatst liep hij de hele excursie achter ons aan", zegt Johan vertedert. Het maakt niet uit wat we doen, zelfs als we nog iets dichterbij komen, blijft het vogeltje zitten. "Waarschijnlijk heeft dit diertje nooit eerder mensen gezien waar hij vandaan komt." Veel van de roodborstjes die in ons land overwinteren, komen uit Scandinavië en Rusland. Vanaf 4 februari is er gedurende twee maanden een mossenspeurtocht te lopen in Thijsse's Hof in Bloemendaal.