Wisselende reacties in Velsen-Noord op plan om asielboot langer te laten liggen

Boosheid maar ook begrip. Op het nieuws dat de asielboot in Velsen-Noord misschien toch langer blijft liggen dan tot de afgesproken datum van 1 maart, wordt door bewoners in het dorp wisselend gereageerd. Gisteravond bleek dat een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Velsen toch wil onderzoeken of de asielboot langer aan de VOB-kade aangemeerd kan blijven. Komende dinsdag buigt het college zich over de kwestie.

Bloemist Leo Aardenburg was gisteravond als raadslid voor Levendig Gezond Velsen aanwezig in het gemeentehuis toen het plan werd geopperd. "Er werd een voorstel ingediend waarin werd gezegd: we willen nu wel eens de bevolking van Velsen-Noord horen, ook omdat de overlast heel erg is meegevallen", zo memoreert Aardenburg. "Maar wat mij bevreemd: waarom is dat niet in het begin gebeurd? Toen werd de komst van de boot er doorheen gedrukt."

"Het is gewoon een vies, goor spelletje" bewoner Velsen-Noord

Ook een dame die een bosje bloemen bij Leo komt halen, is kritisch. "De burgemeester garandeerde: die boot gaat weg per 1 maart", brengt de klant in herinnering. "En nu gaat 'ie het zo draaien dat het college wil dat de boot weggaat, maar dat de raad wil dat 'ie blijft. Dus het is gewoon een vies, goor spelletje."

Er klinkt ook begrip Maar er klinkt ook begrip voor het plan. "Tuurlijk, afspraak is afspraak", zegt een voorbijgangster die haar hond uitlaat. "Maar dan moet je wel een alternatief hebben. Moet je ze anders weer in een tentje zetten in Ter Apel? Je kan toch niet continue die mensen weer ergens anders dumpen." Een bewoner die net een winkel uit komt lopen, is het daar mee eens. "Ik denk dat Velsen-Noord een sociaal dorp is dat ook rustig heeft afgewacht of er überhaupt wel overlast van zou komen. En het is ook gebleken dat er niks aan de hand is, Wat mij betreft zijn die mensen gewoon welkom. Zorg eerst dat ze een goede plek hebben, dan kan de boot weg. Dan hebben wij weer mooi uitzicht."