Niki Jacobs zingt Jiddisch op dag van Holocaust Herdenking: "Muziek maakt dragelijker"

Hoe mooi is het om op de dag van de Nationale Holocaust Herdenking iets te doen wat past bij herdenken, vindt de Haarlemse zangeres Niki Jacobs. Daarom zingt ze zondag in het Haarlemse Theater De Liefde een voorstelling in het Jiddisch.

De 45-jarige zangeres speelt momenteel zowel nationaal als internationaal de muzikale voorstelling The Ballad of Mauthausen, waar dit nummer als een rode draad doorheen loopt. "Het liedje sijpelt er als een thema tussendoor, het is onlosmakelijk verbonden met het verhaal dat we vertellen", zegt Jacobs.

"Het eindigt met vreugde van de joodse gemeenschap in de VS" Niki Jacobs, zangeres

De voorstelling gaat onder andere over de ontwikkeling van het fascisme, nationalisme en antisemitisme aan het einde van de negentiende eeuw in Europa. Onder andere hierdoor trokken Joden massaal naar de VS. "Daarna vloeit het door naar de Tweede Wereldoorlog. Maar het eindigt met de vreugde van de grote joodse gemeenschap in de VS, die er in Europa dan niet meer is", aldus Jacobs.

Sinds 2005 is 27 januari de dag van de Internationale Holocaust Herdenking, waar alle slachtoffers van de Holocaust en andere genocides worden herdacht. Aanstaande zondag is er daarom in Amsterdam de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz'. Ook andere steden herdenken.