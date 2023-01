Hoofddorper (43) laat autowrak na botsing achter op parkeerplaats McDonald's

Een 43-jarige automobilist heeft vannacht na een ongeluk zijn zwaarbeschadigde auto op de parkeerplaats van het McDonald's-restaurant aan de Vuursteen in Hoofddorp achtergelaten.

Het autowrak werd rond 1.30 uur aangetroffen, maar de bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen, zagen politie en marechaussee.

Omdat er op de parkeerplaats geen andere schade werd aangetroffen, rees het vermoeden dat de automobilist na het ongeluk nog een stuk is doorgereden en z'n auto bij het restaurant heeft achtergelaten.

'Vangrail geraakt'

"De automobilist heeft elders een eenzijdig ongeluk gehad en is doorgereden", bevestigt een politiewoordvoerder vandaag. De exacte locatie van het ongeluk wordt niet gedeeld, 'maar hij heeft ergens een vangrail geraakt'.

De politie heeft de identiteit van de automobilist inmiddels achterhaald, en de Hoofddorper thuis opgezocht. "Hij is niet aangehouden", aldus de woordvoerder. Het wrak is geborgen.