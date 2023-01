Werkplaatsuitbreiding museumstoomtram komende zomer open: "Nu verder inrichten"

De bouw van de nieuwe werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn is klaar en zal komende zomer open gaan. De twee jaar durende, grootscheepse verbouwing moet voor zo'n 30 duizend bezoekers extra gaan zorgen. En er wordt verduurzaamd.

De werkplaats is twee keer zo groot en klaar om ingericht te worden. Het is een glazen expositieruimte waar twee treinsporen zijn aangelegd. Op deze twee sporen zullen straks de locomotieven worden opgestookt en niet meer in de buitenlucht zoals dat nu gebeurt. En dat levert een schoner proces op. De rookgassen worden opgevangen en de warmte zal worden gebruikt als energievoorziening van de nieuwe werkplaats. "We proberen stoomlocomotieven te gebruiken op een oorspronkelijke manier, en om te verduurzamen. Een uniek proces", aldus directeur René van den Broeke. Game voor kinderen Via een vaste looproute komen de bezoekers straks eerst in het nieuwe deel waar men direct met het heden en verleden in aanraking komt: de oudste stoomlocomotief van Nederland krijgt plaats naast eentje uit een latere periode. Vervolgens loopt men via een trap naar boven, waar uitzicht is op de oude locomotieven in de oorspronkelijke werkplaats. Directeur René van den Broeke: "We hebben een game laten ontwikkelen waardoor de jongste bezoekers spelenderwijs ontdekken waarvoor die locomotieven gebruikt werden, welke mensen er mee reisden, welke goederen en in welke periode het reizen van honderd jaar geleden verschillen met nu."

Museumstoomtram

Achter in de nieuwe werkplaats staat een bijna compleet personenrijtuig van stoomlocomotief Bello. "Die reed vroeger van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Het project zijn we een aantal jaar geleden begonnen in de oude werkplaats, en gaan we hier mee verder." En wie naar boven kijkt, ziet een enorme kraan hangen. "Daar kunnen zelfs complete locomotieven mee opgetild worden. "Bezoekers kunnen zo kijken hoe we dit soort projecten uitvoeren en welke ambachten daarbij komen kijken." Meer bezoekers trekken Het museum heeft zware jaren achter de rug door corona. In 2022 krabbelde het op en ontving het museum driekwart van de bezoekers die ze normaal hebben. Met de nieuwe werkplaats, krijgen ze de mogelijkheid om ook jaarrond open te zijn. "Op dit moment rijden we vanaf 1 april als de tulpenvelden gaan bloeien, tot eind december. Nu zouden we - ook als we niet rijden - het hele jaar open kunnen en zo'n 30 tot 40 duizend bezoekers meer kunnen ontvangen."