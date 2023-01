De Peiling: waarschuwingslabels op alcohol goed idee of slecht plan?

Volgens Franse en Italiaanse wijnboeren wordt wijn wordt gecriminaliseerd. Gezondheidswetenschappers zien wel veel in het plan, zo meldt RTLNieuws.

Gevaren van alcohol

In negen Europese landen is het verplicht om ingrediënten te vermelden op alcoholhoudende dranken. In vier landen is het verplicht om gezondheidsinformatie en -waarschuwingen te vermelden. De Ieren wil nu een stap verder gaan, door naast product- en gezondheidsinformatie, nog nadrukkelijker te waarschuwen voor de gevaren van alcohol. Er zal met name gewezen worden op de verhoogde kans op kanker. Ierland heeft vorig jaar toestemming gevraagd aan de Europese Commissie, die maakt geen bezwaar, en dat betekent dat Dublin het plan door kan zetten.

Zelfregulering

Italiaanse boeren vrezen dat andere landen het voorbeeld van Ierland volgen en dat straks alle flessen wijn vol staan met waarschuwingen. De boeren spreken van 'een aanval op Italië' omdat het land de belangrijkste producent en exporteur is van wijn.

In Nederland zijn er vooralsnog geen plannen om het huidige beleid aan te passen en wordt er vooral geleund op zelfregulering. De Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan één glas per dag.