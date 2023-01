Ook in de winter lammetjes en kalfjes: "Het is hier altijd lente"

Pasgeboren lammetjes en kalfjes in West-Friesland, terwijl de kerstboom nog maar net de deur uit is. Het romantische beeld dat deze dieren alleen in het voorjaar ter wereld komen, is achterhaald. Bij de melkschapenboerderij van Nico Verduin in Andijk bijvoorbeeld, worden lammetjes het hele jaar door geboren. "De standaardreactie is: lammetjes... Nu al?!"

Even verderop, in Andijk, is het bijna dagelijks feest. Donderdag nog, verwelkomde schapenhouder Nico Verduin zes lammetjes. "De standaardreactie als mensen hier wel eens komen kijken is: 'lammetjes... nu al?' Bij ons is het altijd lente, zeg ik dan."

Kalfjes in januari? Het is een veelgehoorde reactie, zegt Manon Scholtens. "Niet iedereen weet dat, maar bij ons worden ze het hele jaar door geboren. Voor ons is dat heel prettig, omdat je dan geen golf aan geboren kalfjes hebt. Zo kunnen we meer aandacht besteden aan onze koeien en kalfjes. Dat werkt een stuk fijner."

De associatie met het voorjaar is nog altijd sterk, zo blijkt. "Lammetjes en tulpen, dat is waar heel veel mensen aan denken bij de lente", zegt Verduin, die zo'n 700 schapen heeft. "Omdat wij melkschapen hebben, vormen we een uitzondering op de regel. Andere lammetjes worden over het algemeen wel in het voorjaar geboren", gaat Verduin verder.

Hij heeft een flinke verschuiving bij agrarische bedrijven gezien. "In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werden bijna alle kalveren inderdaad in het voorjaar geboren. Dat was ook wel logisch, omdat in de lente en de zomer het gras het beste is. Maar dat veranderde door de vraag van de markt. Mensen wilden ook in de winter verse zuivel hebben. Daarvoor was er in de wintermaanden een gebrek aan melk."

Techniek en vakmanschap

De vraag én de ontwikkelingen hebben het beeld doen veranderen. "In het begin was het zoeken. Eerst was er alleen gras en weidegras, maar de voeding is flink verbeterd. Er zijn meer mogelijkheden om te voeren en er is meer techniek en vakmanschap aanwezig. De stallen zijn ook veranderd, met bijvoorbeeld ligboxen en waterbedden."

Met als gevolg dat melk en andere zuivel al lang geen seizoensproducten meer zijn. "Er kan in ieder jaargetijde een hoge productie worden gehaald, die gericht is op stabiliteit. Je bent niet meer afhankelijk van de omstandigheden. De grote dip in de herfst is er niet meer. Ergens is het ook wel logisch dat als de schappen in de winkels vol zuivel staan, de kalfjes het hele jaar worden geboren. Maar lang niet iedereen beseft dat."