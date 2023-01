Gooise Meren nl Brandweer Muiden verhuist naar nieuwe kazerne: "Prachtig nieuw gebouw"

Brandweerpakken, de reddingsboot, de bluswagen: alles moet mee. De brandweer in Muiden verhuist deze week naar een nieuwe kazerne. "Voor sommigen wordt het iets harder rennen om op tijd uit te rukken."

Tijdens de wekelijkse oefenavond gaan de laatste spullen over. "Wel raar hoor, zo'n lege ruimte," zegt brandweerman Frank Theunissen als alles is ingepakt. "Ik ben relatief nieuw bij de brandweer, maar ik word er toch een beetje weemoedig van. Ruim 30 jaar lang hebben brandweermannen en brandweervrouwen hier in- en uitgerend om mensen te helpen. Dat voel je." Maar het oude pand, dat onderdak bood aan de brandweer sinds 1987, voldeed niet meer aan alle eisen van de arbodienst. "Het werd echt wel tijd voor iets nieuws", vertelt brandweervrouw Angélica Braaksma. "Ken je de uitdrukking: ducttape fixes it all? Daar begon het op te lijken, haha. Een groot verschil met de nieuwe kazerne, hier is alles gloednieuw." Tekst gaat door onder de foto.

Het korps van Muiden in de nieuwe kazerne - Judith van Dijkhuizen

Het is een ritje van maar een paar honderd meter. De oude brandweerkazerne zit op Weesperweg 2b, de nieuwe een stukje verder van het centrum af aan dezelfde weg, naast parkeerplaats P1. "Voor mij is het dichterbij huis", vertelt brandweerman Melvin Schram. "Maar andere collega's zullen ietsje harder moeten rennen." Bij de brandweer zijn ze blij met het nieuwe onderkomen. "Het is een circulair gebouw," vertelt brandweerman Otto Wijma. Bij de bouw is geen kit gebruikt, enkel schroeven. "Dat betekent dat alles weer uit elkaar gehaald kan worden om te recyclen. Het is net een groot Ikea-bouwpakket." Flexplekken De brandweer deelt het nieuwe pand met de plantsoenendienst van de gemeente, de politie en er zijn openbare toiletten voor bezoekers van Muiden. "En wat ook heel handig is: we hebben hier kantoorruimte met zes flexplekken", vertelt Wijma. "Dan biedt onze vrijwilligers de mogelijkheid om hier werken, zodat ze snel kunnen uitrukken als er ergens brand is." De nieuwe kazerne zit iets verder van het centrum, maar juist iets dichter bij de nieuwe wijk De Krijgsman en bij Weespersluis, wat ook tot het gebied van de brandweer in Muiden hoort. "Dus het is voor de één iets voordeliger en voor de ander een paar seconden nadeel, maar uiteindelijk gaan we heel snel rennen om op tijd bij de brand te zijn," aldus Angélica Braaksma. Dat kan Melvin Schram beamen. "Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Het is een klein verschil en we zijn een heel snel korps. We zitten vlug in de auto en zijn doorgaans snel ter plaatse."

"Ik voel me 'one of the guys', maar extra vrouwen zijn meer dan welkom!" Brandweervrouw Angélica Braaksma

Leuk detail: de komst van De Krijgsman zorgt ook voor nieuwe vrijwilligers bij de brandweer. Frank Theunissen is er één van. "Het is ontzettend leuk, heel dankbaar werk en fijn om anderen te kunnen helpen." Als nieuwe bewoner wilde hij graag iets betekenen voor de gemeenschap van Muiden. "En daarom heb ik me aangemeld als vrijwilliger, samen met drie of vier anderen uit De Krijgsman." En daar zijn ze bij de brandweer erg blij mee. "Een paar jaar geleden zaten we erg krap, nu gaat het de goede kant op," vertelt Wijma. "Maar extra vrijwilligers zijn altijd welkom!" Op de plek van de oude kazerne komen nieuwe bedrijfspanden. En op 11 maart (naar alle waarschijnlijkheid) is de feestelijke opening van de nieuwe kazerne. Als het aan brandweervrouw Angélica ligt mogen er best nog wat vrouwen bij het korps. In de video hieronder hoor je wat er zo leuk is aan werken bij de brandweer.

Brandweervrouw Angélica wil meer vrouwen bij de brandweer: "Wij zijn net zo hard nodig" - NH Nieuws