Blijft het vluchtelingenschip in Velsen-Noord toch langer liggen?

De gemeenteraad van Velsen wil het vluchtelingenschip in Velsen-Noord langer laten liggen. Afgesproken was dat het schip uiterlijk 6 maanden, tot 1 maart, zou blijven, maar met een krappe meerderheid stelde de raad gisteravond voor om het schip langer laten liggen. Hoeveel langer dit zou kunnen worden, is nog niet duidelijk. Dinsdag beslist het college van B&W over het plan.

Met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen werd het plan gisteravond aangenomen. Gemeenteraadslid en bloemist in Velsen-Noord Leo Aardenburg van Levendig Gezond Velsen is woedend. "Je bent gewoon weer bedrogen", zegt hij tegen NH Nieuws. "Eerder is altijd 1 maart beloofd. Als je je belofte niet nakomt, ben je een leugenaar. Wij vinden gewoon afspraak is afspraak en 1 maart is 1 maart."

Dat de raad voor verlenging heeft gestemd, zorgt volgens Aardenburg niet voor vertrouwen in de politiek bij de bewoners van Velsen-Noord. "Het vertrouwen is helemaal weg." Ook Cees Sintenie van het CDA heeft tegen gestemd. "Het grootste probleem is dat die belofte teniet wordt gedaan", zegt hij tegen NH Nieuws. "Dat is een afbreuk aan het vertrouwen in de overheid."

In het plan staat dat de partijen de inwoners van Velsen-Noord bij de verlenging willen betrekken. Op welke manier dat precies is, bijvoorbeeld met een enquête, is nog niet duidelijk. "Er is op 16 maart een extra raadsvergadering ingepland over de uitkomsten, dat is dus al na 1 maart", zegt Sintenie. Hij denkt dat de inwoners daar ook niet per se op zitten te wachten. "Ze hebben eerder al laten weten hoe ze er naar kijken."

Binding

De opvang verloopt grotendeels succesvol. "En nu gaat het eigenlijk ten onder aan het succes", zegt Sintenie. "Het lijkt nu of de inwoners worden gestraft voor het succes." Eerder waren er al plannen om sommige vluchtelingen langer te huisvesten op een andere locatie. "Het gaat dan om mensen met kinderen op school of die ergens stage lopen. Om daar een oplossing voor te zoeken, wilde we het schip iets langer laten liggen, omdat die mensen anders twee keer verhuisd moeten worden."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het college van Burgemeester en Wethouders aankomende dinsdag in gesprek gaat over het plan om hem iets langer te laten liggen en een peiling te houden in Velsen-Noord.