LIVE NH Sport met Telstar - Almere City FC en NAC Breda - Jong AZ

Terwijl in de Johan Cruijff Arena alle scherven bij elkaar geraapt worden, raast de voetbaltrein zonder Alfred Schreuder verder. Natuurlijk gaat het vanavond vanaf 19.00 uur in NH Sport over de crisis in Amsterdam en wie die moet oplossen. Maar er wordt ook gewoon gevoetbald. De eerste divisiewedstrijden Telstar - Almere City FC en NAC Breda - Jong AZ kun je rechtstreeks volgen op NH Radio.

Voor Telstar is dit een heerlijke week. De club bereikte overeenstemming met trainer Mike Snoei over de verlenging van zijn contract tot de zomer van 2024. Ondertussen haalden de Velsenaren ook nog uit tegen MVV Maastricht: 5-3. Rein Smit was met drie doelpunten de grote man en Telstar is daardoor opgeklommen naar de negende plaats op de ranglijst.

Vanavond kunnen ze opnieuw vol aan de bak, want met Almere City FC komt de nummer vier van de ranglijst naar Schoonenberg. De ploeg van trainer Alex Pastoor, die óók zijn contract verlengde, is vaak een lastige hobbel voor Telstar. De laatste jaren verliep alleen de editie van 2017 eenvoudig met een 4-0 zege. Vorig seizoen werd het 1-1 en scoorde....Rein Smit voor Telstar. Of Smit vanavond weer trefzeker is,hoor je van verslaggever Frank van der Meijden.

NAC Breda - Jong AZ

De beloften van AZ nemen het op tegen NAC Breda. De ploeg van trainer Maarten Martens staat op een fraai zevende plaats en heeft vier punten meer dan NAC. De club uit Breda ontsloeg vlak voor de jaarwisseling Robert Molenaar en heeft in de vier duels daarna niet meer verloren. In de beker werd FC Eindhoven uitgeschakeld en in de competitie klopte NAC Jong PSV en TOP Oss. Uit tegen Helmond Sport werd het 2-2. Erik-Jan Brinkman is onze verslaggever in het Rat Verlegh Stadion.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de andere wedstrijden waaronder Helmond Sport - Jong Ajax en blikken we vooruit op de volgende speelronde in de eredivisie. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie:L Robbert van den Heuvel.