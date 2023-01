Agent raakt gewond bij aanhouding 13-jarige jongen

Aan het Kaaikhof in Assendelft is woensdagavond een agent gewond geraakt bij een aanhouding van een 13-jarige jongen. De politie ging naar het Kaaikhof na melding van overlast van een grote groep jongeren, toen zij werden gevraagd weg te gaan, wilde een deel daar geen gehoor aan geven.

Daarna ontstaat een gevecht, waarna de politie de 13-jarige aanhoudt. De jongen geeft zich niet gewonnen en verzet zich zo erg, dat de agent gewond raakt en voorlopig niet meer aan het werk kan.

De politie Zaanstreek-Waterland laat via Facebook weten dat hun collega er een paar maanden uit ligt. "Zijn schouder is tijdens de aanhouding uit de kom geraakt. De schouder is met een flinke dosis morfine weer teruggeplaatst", schrijven zij. De agent mag in ieder geval een week niet autorijden. "De arts heeft hem een rijverbod van een week opgelegd. Dit is eens wat anders dan hem zelf uitreiken", aldus de politie.

Jeugdoverlast

De politie laat weten dat de jeugdoverlast in en rondom het Kaaikhof in Assendelft een bekend probleem is. "Zo is er recentelijk beleid van kracht geworden waardoor overlastplegers een verblijfsontzegging kunnen krijgen", schrijft de politie in een persbericht. Daarmee wordt de toegang tot een bepaald gebied ontzegd. Ook surveilleert de politie meer bij het Kaaikhof en wordt er meer gehandhaafd.