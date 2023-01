Man die tijdens uitlaten van honden werd geschept blijkt 57-jarige Alkmaarder

De man die gisteravond in de Alkmaarse wijk Daalmeer door een auto werd geschept, blijkt een 57-jarige Alkmaarder. Hij stak rond 21.15 uur de Laan van Athene over met zijn twee honden toen hij ter hoogte van de Eggestraat door een 45-jarige plaatsgenoot werd aangereden. Een van de honden overleefde de aanrijding niet, de ander is naar een dierenarts gebracht.

Of dat dier gewond was en hoe het daar nu mee gaat, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. De 57-jarige Alkmaarder ligt volgens haar zwaargewond in een ziekenhuis. Ook over zijn toestand was nog geen nieuws te melden.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is in onderzoek. De automobilist is gisteravond meegenomen naar het politiebureau voor verhoor, zoals gebruikelijk is bij ernstige ongelukken, en later 'heengezonden'.