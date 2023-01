Rickie (24) zet schiettent te koop: "Ben dankbaar voor alle mooie momenten"

De 24-jarige Rickie van der Hoek uit Alkmaar heeft haar schiettent te koop staan. Ze kocht hem toen ze 18 was, maar is nu klaar voor iets nieuws. De eerste geïnteresseerde belde haar al op nadat haar advertentie 10 minuten online stond. "Dat had ik niet verwacht", zegt ze.

Met de schiettent stond de Alkmaarse op festivals en foodfestivals. "Ik heb het 5 jaar gedaan en het was geweldig. Alles waar ik aan terugdenk, is mooi en leuk", zegt ze. "Ik heb hele leuke mensen leren kennen en altijd met mijn vrienden gewerkt." Daar heeft Rickie de beste herinneringen aan. "Doordat ik dit gelijk na de middelbare school ben gaan doen, is die vriendengroep bij elkaar gebleven. Ook al werkt en studeert iedereen door het hele land, als we met de schiettent ergens stonden, kwamen we elkaar daar weer tegen. Zonder hun had ik het ook niet kunnen doen."

Na het behalen van haar middelbare schooldiploma kreeg Rickie de kans om de schiettent te kopen. "Ik werkte er al een tijdje en toen kon ik hem kopen van de ouders van een vriend", vertelt ze. "Het was toen een heel spontaan en impulsief idee." Rickie had bijvoorbeeld nog geen rijbewijs en moest dus iedere keer iemand zoeken die de schiettent kon rijden.

"Het is een moeilijke beslissing en ik heb er lang over getwijfeld"

Hoe leuk Rickie het ook vond, het is tijd voor iets anders. "Het is een moeilijke beslissing en ik heb er lang over getwijfeld", zegt ze. "Ik merkte tijdens het werk met de schiettent dat het tijd is om het stokje door te geven aan iemand anders die er weer met een frisse blik instapt." Toch gaat ze de kar wel missen. "Hij staat symbool voor veel herinneringen en ik heb er ook wel veel aan opgeknapt."

Ook het festivalleven heeft een plekje verovert in Rickies hart. "Je bouwt een band op met iedereen die daar werkt. Je zorgt voor elkaar en je helpt elkaar, dat is ook lastig om daar afscheid van te nemen." Maar voor nu laat ze het toch echt achter zich. Inmiddels doet Rickie een opleiding tot meubelmaker en heeft ze een andere leuke baan. "Ik ga er met heel veel plezier naartoe. Misschien dat ik ooit nog in de evenementenbranche wil werken, maar voorlopig nog niet."

Ideale koper

Rickie zetten de advertentie begin deze week op Facebook en kreeg al binnen 10 minuten een belletje. Ze was verrast dat er zo snel al reacties kwamen. Er zijn ook al serieuze gesprekken. "De ideale koper, hoewel dat natuurlijk spannend is om te zeggen, is iemand die er zin in heeft. Iemand die de schiettent ziet en denkt 'Ik heb de tijd en de energie'."

Op haar 18e kocht ze de schiettent en dat betekende dat ze overal de jongste was. "Ik werd weleens niet zo serieus genomen omdat ik een jong meisje was", zegt ze daarover. "Maar ik wist ook nog helemaal niks. Ik wist niet wat ik eigenlijk met buksen (pistolen) moest en niet hoe ik moest onderhandelen of afspraken moest maken."

"Ik ben heel blij dat ik die keuze heb gemaakt en dit ben gaan doen", zegt ze. "Ik ben dankbaar voor die tijd en de mensen die ik heb leren kennen. Ik heb er veel van geleerd en veel van genoten."