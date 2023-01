Ondergrondse fietsenstalling bij CS valt in de smaak: "Eindelijk kan ik hier mijn fiets kwijt"

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor het Centraal Station is sinds vanochtend officieel open voor gebruik. Reizigers vinden de stalling, met plek voor zevenduizend fietsen, een succes. "Ik ben echt verrast, het is heel mooi."

Het is voor sommigen nog even zoeken naar de nieuwe ingang, maar vanochtend was het een komen en gaan van reizigers tijdens de ochtendspits. Ze zijn enthousiast over de nieuwe stalling, die een directe doorgang heeft naar het station.

"Bij het station is het altijd zo'n gedoe met het parkeren van je fiets", zegt een jongen die vandaag speciaal naar de fietsenstalling is gekomen om een kijkje te nemen. "Dus ik dacht: ik ga hem eindelijk hier neerzetten."

Rolband

De stalling is te bereiken via een rolband, maar die kan glad zijn. Het gebeurde vanochtend dan ook al meerdere keren dat mensen vielen. De meeste gebruikers komen er zonder kleerscheuren vanaf. "Het is helemaal goed, echt geen probleem", vertelt een vrouw. "Het is hier ook heel overzichtelijk. Ik ken de stalling in Utrecht, die hele grote, en die vind ik een beetje labyrintisch."

"Ik ben heel blij", beaamt een andere vrouw die op de band staat naar de fietskelder. "Ik hoef niet steeds te zoeken naar mijn fiets. En ik heb een Swapfiets, dus dan is het vaak wel even zoeken voordat je die van jou vindt."

Geen bakfietsen en scooters

Opvallend is dat er in de grote fietsenstalling geen bakfietsen mogen staan. Ook scooters kun je hier niet parkeren. Dat er geen ruimte is gemaakt voor bakfietsen, verbaast de reizigers. "Dat is een beetje onhandig. Heel veel mensen hebben die en het zijn niet de kleinste. Daarom kunnen ze er ook niet in, maar dan staan ze buiten behoorlijk in de weg."