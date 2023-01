Een Zaans kunstwerk van messen en pistolen als aanklacht tegen zinloos geweld

Kunstenaar David Bade had het liefst de echte messen en pistolen gekregen voor zijn kunstproject. "Maar dat kon helaas niet dus moet ik het doen met het schroot. Vooral de messen kun je er nog goed in terug zien." Het zijn de restanten van de actie onder o.a. Zaanse jongeren om wapens in te leveren. Ze dienen als materiaal voor een kunstproject in opdracht van het Ministerie van Justitie.

In een groot leeg winkelpand in winkelcentrum Kaaikhof in Assendelft is David begonnen met zijn kunstproject. "Het heet de De IJzervreter. En dat betekent eigenlijk soldaat of vechtersbaas. En die restanten van die wapens die hier in de bak liggen waren natuurlijk van vechtersbazen. Die vechten niet meer met vuisten maar trekken meteen een mes of pistool. Wij willen met dit project duidelijk maken dat het stom, zinloos en niet stoer is. Dus we gaan met z'n allen een hele lieve ijzervreter maken."

Mobiel kunstwerk

David werkt namelijk bij dit project niet alleen. Hij nodigt iedereen die dat wil uit om een kijkje te nemen en mee te werken. Een Zaanse wethouder en een wijkagente zijn al langs geweest. "De wethouder stelde een mobiel kunstwerk voor langs de oevers van de Zaan die de verschillende dorpskernen van Zaanstad verbindt. En de wijkagente tekende een hart met een huis erin. Als je thuis geen liefde krijgt dan kan het goed misgaan."

Het is de bedoeling dat scholieren ook een keer langs komen. David heeft trouwens niet de illusie dat hij met zijn kunst het geweld en de wapens de wereld uit kan helpen. "Het beeld gaat geen medicijn zijn. Het hele proces gaat wel bijdragen aan meer bewustwording en bespreekbaar maken met elkaar."

Elke donderdag en vrijdag is David met zijn assistenten aanwezig in het atelier op Kaaikhof 12 in Assendelft.