Bjorn is betoverd door de tank: "De kracht en het geluid, geweldig vind ik dat"

Bjorn Gans had altijd al een fascinatie voor tanks, maar sinds de oorlog in Oekraïne laat dit oorlogswapen hem helemaal niet meer los. "Wat me het meest aanspreekt aan tanks is de kracht en het geluid. Geweldig vind ik dat."

Hij volgt de ontwikkelingen over de levering van de Leopard en de Abramstank door respectievelijk Duitsland en de Verenigde aan Oekraïne op de voet. Bjorn heeft zijn twijfels over de verwachting dat de tanks het verschil gaan maken in de oorlog. De IJmuidenaar vreest dat Rusland zal terugslaan. "Dat land stond altijd al bekend om z'n kracht. En Rusland wil altijd winnen."

Bjorns betovering blijkt uit de aanwezigheid van enkele radiografisch bestuurbare tanks die over de vloer denderen én door een serie modelbouw-exemplaren op een plank in zijn woonkamer. En dan zijn er de computergames waarin de tank een hoofdrol speelt. Hij strijdt daarin tegen mensen die al net zo in de ban zijn van de tank als hij.

Museum

Soms bezoeken ze met elkaar een oorlogsmuseum. "Maar we gaan soms ook bowlen of gewoon een hapje eten." Wat voor mensen dat zijn? "Heel uiteenlopend. Er zitten ook mensen bij met een verleden in het leger."

Zijn fascinatie dateert van 2011, toen hij voor het eerst een populair tankspel speelde. "Daar zijn in de loop der tijd heel wat uurtjes in gaan zitten. De laatste tijd valt het mee. Ik speel nog maar een uurtje of drie per dag. Ik heb namelijk ook nog andere hobby's en wil een beetje rekening houden met mijn vriendin."