Biermusketiers bouwen aan praalwagen voor carnaval Zwaag: maar zijn ze op tijd klaar?

De Biermusketiers, de grote winnaar van de carnavalsoptocht in Zwaag in 2022, zijn druk bezig met het bouwen aan hun nieuwe praalwagen. Met als thema: huisje, boompje, beestje. Als verwijzing naar de gezinssituaties van de bouwers en ook de reden dat het nog spannende dagen worden of alles op tijd af zal zijn.

Stoppen op het hoogtepunt wilden ze ook weer niet, daarvoor is het bouwen te leuk. Na de zomer werd het plan gemaakt en sinds november wordt er in een groot hal in Oosterblokker gebouwd. Het onderstel staat, de contouren ook en aan de achterkant een grote boom.

De publieksprijs, de juryprijs : ze ging allebei naar de Biermusketiers met hun praalwagen 'Ouderwets carnaval, dat werd tijd!'. En dus is er sprake van een favorietenrol, al zijn ze er zelf op z'n West-Fries bescheiden onder. "We gaan dit jaar niet winnen, dat is ook niet ons doel. Vorig konden we op tijd bouwen ondanks corona, dat hadden anderen niet. Vorig jaar was een uniek jaar", vertelt Arjan Knol.

Ook dit jaar is de carnavalsoptocht in Zwaag rechtstreeks te zien bij NH Nieuws en streekomroep WEEFF. Op zondag 19 februari vanaf 13.30 tot 15.00 op tv, de beide websites, en op het Youtubekanaal en de Facebookpagina van NH Nieuws.

Krap in de tijd

Maar wat we ook zien, is dat er nog veel werk moet worden verzet. "Vorig jaar was carnaval een maand later, dus is er minder tijd. En ook zijn er jonge Biermusketiers (red. kinderen) bijgekomen. Dus is het lastiger tijd vrij te maken en zijn we wat trager op gang gekomen", aldus Arjan.

Maar gaat het wel op tijd afkomen met nog drie weken te gaan tot de optocht? "Dat lukt altijd. Het komt altijd af", stelt hij iedereen gerust.

Geen carnavalsinflatie

In Brabant hebben ze minder deelnemers aan de carnavalsoptochten dan voorheen. Er is minder animo, en ook de gestegen kosten zijn daar debet aan. Maar ondanks dat het bouwen van een praalwagen 7.000 euro kost, is er in Zwaag geen sprake van carnavalsinflatie.

"We zitten dit jaar weer op het niveau van voor corona. Er zijn ook veel bedrijven die de groepen helpen aan bouwmaterialen", vertelt Eric Bot van carnavalsverengiging Het Masker. Bij de Biermusketiers is dat ook het geval. "Alles is wel veel duurder geworden. Dus we leggen wat extra in, maar gelukkig hebben we ook goed sponsors."



