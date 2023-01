Gedetineerde in gevangenis Zaanstad steekt bedlaken in brand

In het Justitieel Complex in Zaanstad is de afgelopen 24 uur twee keer brand ontstaan in een cel. De brandweer werd vannacht rond 00.15 uur opgeroepen voor een brand in een cel. En vanmiddag was het weer raak.

Bij de twee branden raakte niemand gewond, vertelt de woordvoerder van het Justitieel Complex Zaanstad. "In beide gevallen stond de brandweer gelukkig vrij snel weer buiten. Er zijn geen gewonden gevallen."

De branden staan los van elkaar. "In het eerste geval ging het om een ongelukje met een smeulende sigaret in een plastic bekertje, waardoor het brandalarm was geactiveerd."

Bedlaken

Het tweede voorval vond plaats in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC, waar gedetineerden zitten met een psychiatrische aandoening, red.). "Daar had een gedetineerde zijn bedlaken in brand gestoken. Gelukkig was er geen sprake van vuur, alleen rook", aldus de woordvoerder van de gevangenis in Zaanstad.