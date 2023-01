Kleurrijke boomstronk in bos raakt natuurliefhebber Franke in zijn hart: "Doodgebloed"

Franke zet zich met zijn stichting M.E.E.RGroen, zo zegt hij zelf, 'acht dagen per week' in voor groen- en natuurbeheer in de Haarlemmermeer. De stichting ontving onlangs bovenstaande foto van een boomstronk in het Haarlemmermeerse Bos waar fel oranje- en geelkleurige sappen vanaf stromen. De bovenkant is bedekt met iets dat op dikke witte lijm lijkt. Het is een bijzonder plaatje.

Schimmels

Maar het verschijnsel stemt Franke bepaald niet vrolijk. "Dit is weer illustratief voor hoe wij mensen met de natuur omgaan. Geen boom in Haarlemmermeer is ouder dan 40 jaar", beweert hij. De stronk is het overblijfsel van een es die, waarschijnlijk door de boswachterij, is omgehakt.

De oranje, gele witte 'gelei' is een mengsel van verschillende soorten schimmels, legt Franke uit. Die voeden zich van de suikers uit het wortelsap van de boom. "Bomen gebruiken energie om wortelvocht uit de grond via de wortels omhoog te duwen en daarmee de bladknoppen te voeden. Bomen als de es beginnen daar al rond de kerst mee. Als je ze dan omzaagt, stroomt dit eruit." De sapexplosie is een heerlijke voedingsbodem voor diverse soorten schimmels.

"Het is verdrietig te bedenken dat deze boom letterlijk aan het doodbloeden was", vindt Franke. Hij hoopt mensen er ooit van te kunnen overtuigen om oog te hebben voor de natuur. "Het gaat allemaal om geld verdienen en alles moet netjes", verzucht hij.