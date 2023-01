Es geht weiter? Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk toch afgelast voor Michel

Het is Michels grote droom om een tocht op de Oostenrijkse Weissensee te schaatsen, maar dit jaar gaat het helaas niet meer lukken. Samen met zijn begeleider Michel Wezenberg is de Amsterdamse Michel in Oostenrijk en in plaats van schaatsen, zijn ze maar gaan langlaufen. "Om de moed erin te houden."

Michel Wezenberg is persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg en schaatstrainer. Deze beroepen zijn nu samen gekomen. Op zijn werk is een cliënt, die ook Michel heet, die heel graag de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee wil schaatsen. "Hij schaatste er vroeger met zijn moeder, maar die is nu dementerend en kan het niet meer", vertelt hij over Michel, die in een Amsterdamse instelling voor gehandicaptenzorg woont, omdat hij een lichte verstandelijke beperking en een vorm van autisme heeft.

Vanmorgen kwam het nieuws hard binnen: de Alternatieve Elfstedentocht kan dit jaar niet door gaan, omdat het ijs te slecht is. "Het is een enorme teleurstelling", vertelt Wezenberg. "Toen we hier woensdag aankwamen waren er al geruchten dat het niet door zou gaan" Hij legt uit dat zijn cliënt best wat geld in de reis en voorbereiding heeft gestoken. "Het is wel extra zuur dat het dan niet doorgaat."

Sneeuw

Het meer was goed bevroren, tot afgelopen zondag. "Er is een dik pak sneeuw gevallen van zo'n 50 centimeter. Het ijs is door het gewicht verzakt waardoor er water op is gekomen", weet Wezenberg. "Er kunnen geen machines meer op en het ijs is heel bros." Schaatsen zit er daardoor helaas niet meer in.

"We gaan dan maar langlaufen", zegt Wezenberg. "Om toch het positieve erin te houden." En zij waren niet de enige. "We hebben vanmorgen in de rij gestaan met Sven Kramer en Erben Wennemars." Tijdens het gesprek zitten beide Michels in de bus richting het langlaufen. Wezenberg vraagt Michel of hij het volgend jaar weer wil proberen. "Ja, zeker!", klinkt het.

Bekijk hieronder de video van de organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht. Misschien komt er later toch nog een schaatstocht. Tekst gaat door onder de video.