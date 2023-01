Negen woningen in Nederhorst den Berg korte tijd afgesloten na beschadiging gasleiding

Negen woningen in Nederhorst den Berg zijn donderdagochtend afgesloten van aardgas, nadat de brandweer meerdere meldingen binnen kreeg over een gaslucht. Het leek erop dat dit minimaal drie uur zou duren, maar uiteindelijk werd het probleem binnen een kwartiertje opgelost.

De gaslucht was op meerdere plekken in het dorp te ruiken nadat de hoofdgasleiding aan de Slotlaan tijdens werkzaamheden van Liander per ongeluk werd beschadigd, dat laat de brandweer weten. Voor de zekerheid werden er dan ook meerdere gasmetingen gedaan in het dorp om een mogelijke tweede lek in de leiding op te sporen. Dit was gelukkig niet het geval.

In de tussentijd werden 9 woningen voor de zekerheid van het gas af gehaald. Dit zou minimaal drie uur gaan duren, maar na een kwartiertje hadden de medewerkers van Liander de gasleiding gedicht en konden de huizen weer aangesloten worden.