Joyridende tieners (12 en 13) rammen boom in plantsoen Vijfhuizen

Een 12-jarige joyrider en zijn 13-jarige bijrijder zijn gisteren naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in Vijfhuizen tegen een boom waren gebotst.

De politie bevestigt dat de jongen en het meisje zonder volwassenen in de auto zaten, toen die rond 13.30 uur in de woonwijk een boom uit de grond reed. Bij de botsing verloor de auto het rechtervoorwiel, zo is te zien op foto's.

De kinderen zijn 'voor controle' naar het ziekenhuis gebracht, maar lijken geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen, zegt de woordvoerder.

'Niet gestolen'

Van wie de auto is, kan de woordvoerder niet zeggen, maar de politie denkt dat de kinderen ongezien de autosleutels van een bekende hebben meegenomen. "We gaan er niet van uit dat de kinderen 'm hebben gestolen."