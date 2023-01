Auto met kippen houdt buurt Hilversum-Noord flink bezig: 'Dit kan toch niet?'

Het is een apart gezicht voor langslopende bewoners van Hilversum-Noord. In de omgeving van de Wirixstraat wordt al bijna een maand lang een auto met daarin levende kippen gespot. De buurtbewoners spreken er schande van, maar de dierenambulance en politie kunnen vooralsnog weinig doen.

Het lijkt een flauwe 1 aprilgrap: kippen in een Opel. Omdat de auto op verschillende plekken wordt geparkeerd, lopen buurtbewoners regelmatig per toeval tegen dit aparte gezicht aan. Volgens omwonenden duurt dit al zeker een maand en wordt de auto vooral in de avonden gespot. Wie de eigenaar van de auto en de kippen is, is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat de situatie van de eenzame kippen bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat schiet. "Dit kan toch niet. Kippen horen niet in een auto, maar in een goed hok. Dan kunnen ze nog wel zo goed verzorgd worden, dit zou niet in Nederland mogen gebeuren", zo vertelt een boze omwonende aan NH Nieuws.

Ook in de lokale Facebookgroep wordt er veel over gesproken. Veel buurtbewoners laten via dit kanaal weten het zielig te vinden en roepen op de Dierenambulance en politie te bellen.

Politie en Dierenambulance

De Dierenambulance heeft al een aantal meldingen gehad over de mysterieuze auto met gevederde passagiers. "Dit is één van de apartere meldingen die wij tot nu toe hebben gekregen", vertelt Paul Onkenhout van de Dierenambulance Gooi & Vechtstreek. Maar veel konden ze er helaas niet betekenen voor de kippen.

"Wij kunnen namelijk niet zomaar een raampje inslaan en de kippen meenemen", vertelt hij. "Daarom hebben de we melders en omwonenden geadviseerd de politie erbij te halen. Zij zijn de aangewezen instantie om ons toestemming te geven de dieren eruit te halen, mocht dat nodig zijn. Die moeten oordelen of de kippen goed verzorgd worden."

De politie laat weten ook een melding van de auto te hebben gekregen en 13 januari te hebben gecontroleerd. Toen troffen ze de auto aan zonder kippen erin. "Als er verder goed voor de kippen wordt gezorgd is dit geen casus voor ons. In dit geval is er geen sprake van dierenmishandeling of verwaarlozing en is de zaak voor ons afgedaan", zo vertelt een woordvoerder. Meer wil de politie niet kwijt over deze aparte zaak.

Tevreden met deze uitleg van de politie zijn de omwonenden allerminst. "Als wij het heft in eigen hand zouden nemen en het raam zelf in zouden tikken om de kippen te bevrijden staat de politie er zeker wel?", zo laat een verontwaardigde buurtbewoner weten.

Kiplekker?

Volgens Onkenhout is de beste optie om alsnog de politie bellen mochten omwonenden zich echt zorgen maken over het welzijn van de kippen. Op het gebied van welzijn van de kippen zijn er een aantal factoren waar je op moet letten, vertelt Eric Bruining van het Vogelhospitaal Naarden.

"De kip moet heldere, glanzende ogen hebben, de lellen en de kam moeten mooi roodgekleurd zijn en de veren goed vasthouden. Een kip die lekker in zijn veren zit moet zichzelf ook goed wassen", legt de deskundige uit. "Als iemand voorbijloopt moet de kip alert zijn, dus je blijven volgen met de ogen. Een zieke kip ligt stil, in elkaar gebogen en een beetje bol."