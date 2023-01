Heiloose raad geeft unaniem akkoord voor opvang 86 Oekraïners in gemeentehuis

Van het kabinet kregen veiligheidsregio's de taak voldoende opvang te creëren voor Oekraïense vluchtelingen. Heiloo moet van het Rijk in totaal 96 Oekraïners onderdak kunnen bieden. Momenteel is er opvang in een grote zaal van Onze Lieve Vrouwe ter Nood of wonen Oekraïners tijdelijk in bij Heilooërs. 'Dit zijn noodvoorzieningen. Daarnaast is terugkeer op korte termijn voorzeker. Het is daarom wenselijk de huisvesting te verbeteren', staat er in het raadsvoorstel.

Het gemeentehuis is eigendom van de gemeente Heiloo. De rechtervleugel is daarom gemakkelijk aan te passen tot opvanglocatie voor Oekraïners. 'Er worden geen belemmeringen gezien om dit gedeelte van het gemeentehuis voor 1 april leeg te maken.'

Later sociale huur

De opvangperiode duurt maximaal twee jaar. Daarna wordt gekeken om de locatie te gebruiken voor sociale huurwoningen. Wanneer de opvang van Oekraïners binnen het termijn niet meer nodig is, kijkt de gemeente of andere doelgroepen er kunnen wonen.

Het Rijk vergoedt de kosten voor de opvang. Die regeling zal naar verwachting tot maart 2025 duren. Met omwonenden is volgens de raad gesproken, maar voor participatie was 'beperkte ruimte', valt er te lezen.

'De ontheemde Oekraïners die terecht kwamen in crisisopvang (met weinig privacy) zijn warm ontvangen door de inwoners van Heiloo. Goede communicatie hierover kan ook nu leiden tot draagvlak en begrip.'