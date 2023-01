Eindelijk nieuwe reddingspost voor Zandvoort: bouw start na de zomer

De bouw van een nieuwe reddingspost op het Zuidstrand van Zandvoort kan na de zomer eindelijk beginnen. Na acht jaar plannen maken en veel bezwaren van omwonenden en het naastgelegen strandpaviljoen Ubuntu, is de gemeente eindelijk zover dat er gebouwd kan gaan worden. De iconische gele reddingspost gaat nog één laatste zomer tegemoet. "We zijn superblij", vertelt woordvoerder Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade. "We kunnen niet wachten."

Het gele gebouwtje met aan de zijkant een houten trap is een bekend plaatje op het strand bij Boulevard Paulus Loot. Het staat er al meer dan veertig jaar en is inmiddels een plek waar de Zandvoortse reddingsbrigade veel herinneringen aan heeft. Maar het pand is verouderd, te klein en aan vernieuwing toe. Ernst Brokmeier liet in de zomer van 2021 nog zien aan NH Nieuws hoe verouderd het pand was. Tekst gaat verder onder de video

Reddingspost Zandvoort Zuid zwaar verouderd - NH Nieuws

De nieuw te bouwen post is vele malen groter dan de oude. Het gebouw telt straks twee verdiepingen en komt ook een stuk verder uit de duinvoet te liggen; wel acht meter. Dat moet van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Die wil dat het duin op een natuurlijke manier kan 'aangroeien' met zand en dat is alleen mogelijk als er meer ruimte wordt opengelaten bij het duin. Bezwaar Omwonenden maakten bezwaar tegen het nieuwe ontwerp van bijna zeven meter hoog, omdat ze vrezen dat hun uitzicht wordt aangetast door de veel grotere reddingspost. Maar uiteindelijk gingen ze niet in hoger beroep, waardoor de gemeente Zandvoort het bouwproces in gang kan gaan zetten. Wethouder Peter Kramer is blij dat er wat gaat gebeuren: “De reddingsbrigade waakt over de veiligheid van ons strand en de zee. Ik ben verheugd dat er nu zicht komt op een fantastisch nieuw onderkomen voor onze vrijwilligers.”

Definitief ontwerp reddingspost Zuid in Zandvoort - AG Architecten