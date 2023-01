Lek St. Michaël College in Zaandam nog niet gedicht: 'We werken met man en macht'

"Ondanks alle inspanningen is het nog niet gelukt om de lekkage die dinsdag werd opgemerkt te verhelpen. De school heeft nog niet voldoende beschikking over het water in het gebouw. Er is dan ook besloten om voor morgen 26 januari, over te gaan tot alternatieve lesvormen", schrijft Wouter van de Hoef, conrector onderwijs van het St. Michäel College, in het bericht. Die lesvormen bestaan onder andere uit online lessen en werkopdrachten waar de leerlingen mee aan de slag gaan.

Tegen NH Nieuws vertelt Wouter Janssen, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de school, dat het zeker niet heeft gelegen aan de inzet van de school en het bedrijf dat de lekkage probeert te herstellen. "Onze technische medewerker en het bedrijf dat we hebben ingeschakeld hebben met man en macht gewerkt. Maar we hebben te maken met een verouderd systeem, de reserveonderdelen die we nodig hebben zijn niet zomaar voorhanden. Om die reden zijn we nog niet open."

Daar komt volgens hem bij, dat het lek op een 'onaantrekkelijke' plek zit: onder de fundering van het schoolgebouw. "Daar kom je niet zomaar bij, het is heel lastig werken." Over eventuele schade én de waterrekening kan Janssen nog niks zeggen. "De specificaties pak ik er wel bij als het probleem is opgelost. Voor nu steken we al onze energie en tijd in het in de lucht brengen van de school. Maar ik verwacht op dit moment niet dat er schade is."

De verwachting, maar vooral hoop, is dat de school vrijdag weer normaal kan draaien. "We gaan alles proberen om ervoor te zorgen dat de reserveonderdelen morgen naar de school toe komen, maar of het lukt zal morgen blijken. Ik hoop dat we vrijdag open gaan, maar we bekijken het nu per dag", aldus Janssen.