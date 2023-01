Volendamse Lisan (14) in klederdracht op nieuwe postzegels: "Trots dat ik deze traditie voort kan zetten"

Lisan Molenaar uit Volendam is pas 14 jaar en ze staat nu al in Volendammer klederdracht op de nieuwste zegels van PostNL. De foto's zijn gemaakt door de beroemde fotograaf Jimmy Nelson die de klederdracht in twintig Nederlandse gemeenschappen vastlegde voor zijn boek Between the Sea and the Sky.

Lisan uit Volendam in klederdracht op een postzegel.

De presentatie van de bijzondere postzegels vond plaats in het Volendams Museum. Meer dan honderd mensen in klederdracht uit heel Nederland waren daarbij aanwezig, Je kon nauwelijks het verschil zien tussen de levende gasten en de poppen in klederdracht in de vitrines. "Als ik niet genoeg beweeg, stoppen ze me straks hier nog achter glas", zegt een oudere vrouw uit Katwijk. Promotie PostNL geeft vier setjes van vijf zegels uit over de pracht van de Hollandse klederdracht. Dat is niet voor het eerst, maar wel voor het eerst dat het fotoportretten zijn. Tess Zondervan uit Marken stond ook op de omslag van het boek en nu dus op een postzegel. "Het is fantastisch. Als je mij dit tien jaar geleden had verteld, had ik je uitgelachen." Als afgestudeerde antropoloog werkte ze ook mee aan het fotoboek. Ze hielp mee met het leggen van contacten en met de interviews. "Ik vind zo'n postzegel wel weer mooi om de klederdracht te delen en te promoten." Tekst gaat verder onder video.

Lisan (14) in klederdracht op nieuwe postzegels - NH Nieuws

Tess leerde de liefde voor de klederdracht van haar oma. Dat geldt ook voor Lisan. "Mijn oma maakt zelf de klederdracht. En van jongs af aan draag ik het al omdat zij het maakt. Ik ben er trots op dat ik mijn oma's traditie kan voortzetten." En ook Tess is supertrots op de klederdracht. "Het zal altijd mijn interesse houden. Het is nu niet afgelopen met een fotoboek en een postzegel. Sterker nog: het is het pas het begin voor meer, veel meer."

