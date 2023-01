Voor even is AZ de nieuwe koploper na knappe zege op Go Ahead Eagles

AZ heeft een knappe overwinning op Go Ahead Eagles geboekt. In Deventer wonnen de Alkmaarders met 4-1 van langst ongeslagen ploeg van Nederland. Daardoor neemt AZ in ieder geval voor even de koppositie over van Feyenoord.

Zonder de geblesseerde Dani de Wit trad AZ aan tegen de ploeg met de langste ongeslagen reeks in de eredivisie. Go Ahead Eagles had voorafgaand aan het duel elf wedstrijden niet meer verloren. Ook zonder de geblesseerde Sam Beukema en Bruno Martins Indi wisten de Alkmaarders dat het een hele kluif zou hebben aan de Adelaarshorst.

Doordat de thuisploeg opportunistisch van start ging, kwam AZ moeilijk aan opbouwen toe. Van achteruit werd vaak de lange bal gehanteerd en Go Ahead dwong enkele kleine kansjes af. Na het verstrijken van de eerste dertig minuten kreeg de ploeg van trainer Pascal Jansen steeds meer grip op de wedstrijd. Dat resulteerde in kansen via Jens Odgaard en Tijjani Reijnders, maar doelman Jeffrey de Lange hield zijn doel schoon. In de 38e minuut moest hij het antwoord schuldig blijven toen Vangelis Pavlidis voor zijn man kwam bij de eerste paal en de 1-0 binnen tikte.

Uitbouwen

In de tweede helft wist AZ de score binnen een kwartier te verdubbelen. Opnieuw was Yukinari Sugawara de aangever, maar ditmaal kopte winteraanwinst Djordje Mihailovic de bal tegen de touwen: 0-2. De aanvallende middenvelder verving De Wit en maakte zijn eerste doelpunt in het shirt van de Alkmaarders. Pavlidis was een paar minuten later bij zijn tweede treffer. Na een knappe solo op de achterlijn stuitte hij op De Lange.

Ook Pantelis Hatzidiakos zag zijn kopbal gekeerd worden door de doelman van Go Ahead Eagles. De Lange had echter geen antwoord op de inzet van Yukinari Sugawara. De Japanner, die al twee assists had gegeven, was nu het eindstation en hij gooide het duel in het slot: 0-3. In de blessuretijd gaf diezelfde Sugawara nog wel een penalty cadeau. Die werd benut door Willum Willumsson, maar dat was veel te laat om AZ nog aan het beven te brengen. Invaller Zico Buurmeester besliste de eindstand op 4-1 in het voordeel van de Alkmaarders.

Na de overwinning pakt AZ voor even de koppositie over van Feyenoord, dat later vanavond in actie komt. Komend weekend speelt AZ op zaterdag om 21.00 uur thuis tegen FC Utrecht. Dat is ook de tegenstander in de KNVB-beker. Die wedstrijd wordt op dinsdag 7 februari in Alkmaar gespeeld.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Vanheusden, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mihailovic; Odgaard, Pavlidis, Karlsson