Brandweerman trekt duizenden kijkers met vlogs over sloop en bouw van kazerne

Ze kijken er bij de brandweer in Bennebroek al lang niet meer gek van op als Wesley Somers weer eens met zijn camera in de weer is. De 32-jarige brandweerman is namelijk een vlogger en volgt de sloop en bouw van de nieuwe kazerne in het dorp. Zoals vandaag om te vieren dat de heipalen in de grond zijn geslagen.

Vloggende brandweerman - NH Nieuws

De kazerne in Bennebroek is inmiddels volledig tegen de vlakte en er komt een heel nieuw gebouw. Wesley houdt de ontwikkelingen nauwgezet bij en vertelt in zijn vlogs over het bouwproces. Duizenden kijkers "Dat was in eerste instantie om mijn vrijwilligers op de hoogte te houden. Team communicatie zei toen: Deel deze video's ook breder, want dit wil iedereen zien", zegt de brandweerman. Inderdaad worden zijn video's door duizenden mensen bekeken. Tekst gaat door onder de foto.

Wesley Somers in een van zijn vlogs - Michael van der Putten/NH Media