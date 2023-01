Erfgoedverenigingen blij met uitstel verbouwing Amsterdam Museum: "Monument voor de hele stad"

De rechtbank besloot vanochtend dat de verbouwing van het Amsterdam Museum moet wachten tot er inhoudelijk naar de kwestie wordt gekeken. Blijdschap bij twee erfgoedverenigingen die naar de rechter stapten omdat de verbouwing niet genoeg onderbouwd zou zijn. Het discussiepunt dat centraal staat: de schuttersgalerij. Het volgens de verenigingen authentieke gedeelte zou worden gesloopt. In april gaat de rechter verder aan de slag met de zaak.

Schuttersgalerij - NH Nieuws

Erfgoedvereniging Heemschut en Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) stapten naar de rechter toen alles al rond was. Het museum had de toestemming tot verbouwen al binnen en zou deze week kunnen beginnen met verbouwen. "Omdat de rechter eigenlijk pas dit najaar naar de zaak kon kijken. zouden de verbouwingen al kunnen starten voordat ons bezwaar was beoordeeld." Hierom is een kort geding aangespannen. De rechter stelde de verenigingen in het gelijk en om die reden moet het museum wachten tot de rechter naar de kwestie kijkt. Dit zal naar verwachting in april gebeuren.

"Het nieuwe ontwerp heeft niets meer met het oude gebouw te maken" Paul Meijer, erfgoedvereniging Heemschut

De schuttersgalerij wordt vervangen door twee grote zalen waar exposities plaats kunnen vinden. "Zonde", vinden Paul Meijer van Heemschut en Walther Schoonenberg van VVAB. "De ingreep die in 1975 is gedaan wordt ongedaan gemaakt door deze verbouwing. Daarmee gaan ook elementen uit de zeventiende eeuw mee, het hart van het pand wordt gesloopt", vindt Schoonenberg. Verbinding Vroeger was het museum onder andere een weeshuis met een jongens- en meisjeshuis. De schuttersgalerij was de verbinding tussen die ruimtes. "We hebben veel contact gezocht met het museum over het ontwerp maar aan onze kritiek is niet echt tegemoetgekomen", zegt Meijer. Nadat er veel discussie is geweest over het ontwerp is het aangepast, maar niet genoeg volgens de heren: "Je ziet echt de geschiedenis van de hele stad, vanaf de middeleeuwen tot nu."

"Je mag best iets veranderen, maar nu wordt het er niet beter van. Het is zonde dat de gemeente zo omgaat met een monument in de stad", zegt Schoonenberg. De mannen voelen blijdschap: "Het is inmiddels gelukkig nog niet zo ver", Meijer heeft goede hoop voor het blijven van dit gebouw. Schoonenberg ziet ook nadelen: "Het is uitstel, dus dat betekent dat ook de gemeente meer punten kan aandragen voor hun standpunt. Het is zonde dat zoiets als monumenten bij de rechter komen te liggen."