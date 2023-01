Boete voor zwembad waar Eritrese statushouder verdronk, medewerkers vrijgesproken

Zigta, die nooit had leren zwemmen, kwam op 25 november 2018 voor een zwemles voor vluchtelingen naar het zwembad in de Bijlmer. Toen bleek dat de zwemles een dag eerder al had plaatsgevonden, besloot hij alsnog het recreatiebad in te gaan, waarin hij verdronk. Zigta werd na een uur gevonden in het water en werd nog gereanimeerd, maar overleed een dag erna in het ziekenhuis.

Een toenmalige receptioniste (31) en locatiemanager (45), werden verdacht van dood door schuld. Tegen de receptioniste eiste het Openbaar Ministerie eerder een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Tegen de locatiemanager werd een werkstraf van 60 uur geëist. De rechtbank besloot de twee verdachten vandaag vrij te spreken.

Veiligheidsprotocol schoot tekort

Volgens de rechtbank is het zwembad wél schuldig, omdat het veiligheidsprotocol tekort is geschoten. Er zouden technische gebreken zijn geweest in het bad; door de gebrekkige zonwering werd het zicht op het water beperkt en een verplichte drijflijn op het water ontbrak. Hierdoor konden zwemmers niet goed zien waar het ondiepe water overging naar diep water. Ook had de dood van Zigta voorkomen kunnen worden als er beter toezicht was geweest.