Rapport na containerbrand: in vrijwel alle containerwoningen zaken die niet volgens de regels zijn

In vrijwel alle containerwoningen die de stad telt, heeft de gemeente zaken geconstateerd die niet volgens de regels zijn. De gemeente liet de complexen onderzoeken na de grote brand in het complex Riekerhaven van afgelopen november waarbij meer dan 100 woningen verloren gingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet functionerende brandmelders, rommel in meterkasten en gangen of aanpassing van brandscheidende wanden.

Volgens de gemeente zijn de problemen ontstaan nadat de complexen in gebruik zijn genomen en is een 'aanzienlijk deel' snel op te lossen. Het college laat weten dat er geen acute problemen zijn waardoor de panden ontruimd moeten worden, maar dat het betekent dat de panden vooral moeten worden opgeruimd.

"Alle woningen, en zeker ook deze complexen, moeten veilig zijn", reageert wethouder Zita Pels. "De eigenaren van de woningen zijn daarvoor samen met de huurders verantwoordelijk. We hebben dan ook meteen in overleg met de woningcorporaties afgesproken dat er direct actie wordt ondernomen om te zorgen dat alle complexen voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Ik hoop dat dit ook voor andere (particuliere) verhuurders reden is om hun panden tegen het licht te houden."

Het college wil dat de brandveiligheid van de tijdelijke woningcomplexen ook op de lange termijn goed in orde blijft. Ze zijn van mening dat voor de containerwoningen een ander niveau van toezicht nodig is dan gebruikelijk. De gemeente zal daarom in gesprek gaan met de brandweer en de woningcorporaties. Daaruit moet blijken of er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de brandveiligheid te verhogen.

Aangestoken

Het onderzoek naar de 24 woningcomplexen in de stad kwam tot stand nadat er veel vragen ontstonden over de brandveiligheid van containercomplexen. Een brandexpert noemde het wonen in containerwoningen zelfs 'echt onverantwoord'.

De brand in Startblok Riekerhaven ontstond op vrijdag 13 november. De brand is vermoedelijk aangestoken door een 27-jarige bewoner van het complex, die volgens andere bewoners al lange tijd in de war was en voor overlast zorgde. Eind november werd bekend dat hij 90 dagen langer in de cel blijft zitten.

Woningcorporatie De Key zei een paar dagen na de brand dat de brandveiligheid van het complex in orde is. Weer een paar dagen later zei de brandweer dat het inderdaad voldeed aan de wet- en regelgeving, maar dat het desondanks toch niet brandveilig was. Er werden daarom extra maatregelen genomen.