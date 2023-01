Kerk Schellinkhout straks bewoond, blijft 'ie nog een beetje van het dorp?

Vorig jaar kocht een stel uit Hillegom de Martinuskerk in Schellinkhout. Zij gaan er wonen, een kunstgalerij en een Bed en Breakfast beginnen. Daar is lang niet iedereen in het dorp blij mee. Blijft de kerk ook nog een beetje van het dorp?

In de Martinuskerk wordt hard gewerkt, de deuren staan open. Aspirant bewoner Stef van der Byl staat te midden van alle meubels, gereedschappen en spullen een plank te schuren. Nu nog woonachtig in Hillegom maar binnenkort samen met zijn vrouw Marlieke de Rooij de trotse bewoner van de Martinuskerk.

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat van de 116 kerkgebouwen er nog maar 59 dienst doen als kerk, iets meer dan de helft . De rest heeft een andere functie gekregen. In verschillende verhalen kijken we wat er met deze kerken nu gebeurt.

Het stel zocht al langer naar een kerk om in te wonen. In Hillegom woonden ze in een oude lijmfabriek, maar ze waren toe aan een nieuwe 'uitdaging'. De Martinus viel hen pas later op, vertelt hij terwijl hij een sigaretje rookt aan een lange tafel. "Hij stond in de rubriek opslag."

Ze kochten de kerk vorig jaar voor 450.000 euro, en sindsdien zijn ze elke dag aan het klussen. Hij verwacht dat de verbouwing zo’n drie jaar gaat duren, en tot die tijd zullen hij en zijn vrouw in de stacaravan in de tuin slapen. Of ze het vol gaan houden, met name in de winter, moet nog blijken. Zijn vriend heeft net de gaskachel geïnstalleerd die hij op Marktplaats vond - 'een Italiaans design'.

Hij denkt dat we 'het kerkgebouw moeten loskoppelen van religie'. De tijden zijn veranderd, een hoop kerken staan leeg. "Wat moeten we anders met al die prachtige gebouwen? Er was zelf sprake van sloop. Nu wordt het met zorg verbouwd. Dan is het geen heiligschennis maar een prachtig plek met een goede energie."

Voor Van der Byl is vooral 'kleinschaligheid' belangrijk. "Van de kerk een ruimte maken waar mensen zich welkom voelen past veel beter in dit dorp dan een hotelkamer met twintig kamers."

In de Martinuskerk werd tot 2015 nog elke week gekerkt. Het sluiten van de kerk was een heel moeilijk proces, vertelt Anja Kraal, voorzitter van Zuiderkogge. De kerkgangers uit Schellinkhout voelden zich in de steek gelaten. Bij een aantal gaat de dominee nog altijd op bezoek.

Hoewel de kerk zo’n 520 vierkante meter beslaat, 'en na de verbouwing komt daar nog 260 vierkante meter bovenop', voelt het volgens van der Byl toch aangenaam - 'bijna knus'. Aan de kant van de toren, ter hoogte van de ramen en met uitzicht over het Markermeer, komen twee verdiepingen. Op de eerste, ter hoogte van de ramen en met uitzicht over het Markermeer, komt de keuken met kookeiland en de woonkamer. Op de tweede verdieping gaat het stel slapen. Onder de toren komt een spa met sauna. Beneden komt het atelier van Van der Byl.

Een schande

Niet iedereen in het dorp is enthousiast over de nieuwe bewoners. Één Schellinkhouter, hij wil niet met naam op de site, vindt de herbestemming van het gebouw ‘een schande’. Hij staat in een overal op zijn erf een kar in te laden. "De kerk is voor negen ton gerenoveerd en nu wordt er een luxe bed en breakfast ingemaakt. Terwijl het gebouw van ons allemaal is. De gemeente Drechterland had moeten ingrijpen, maar daar zitten geen echte Schellinkhouters meer in."

Hoewel de Protestantse gemeente in 2015 al de deuren sloot, was het niet stil in de kerk. Laura van Tol richtte de Stichting Vrienden van de Martinuskerk op en organiseerde elke maand festiviteiten, zoals concerten en exposities. Een van de hoogtepunten was Rock in de Kerk, met Niels van der Gulik.

Toch vond Van Tol het niet erg om de sleutel in te leveren. De organisatie kostte veel tijd en er kwamen niet altijd veel mensen op af. Ze is vooral blij dat de kerk behouden wordt, even was er zelfs sprake van sloop. "En die mensen zijn heel open: je loopt er makkelijk even naar binnen."

De klok en de vlag

De klok van de kerk werd tot vorig jaar elke dag opgewonden door de buurman van de kerk, Piet Thomas. Iedere dag beklom de Thomas 36 treden. Hij nam de taak veertien jaar geleden over van zijn schoonvader, die het zijn hele leven had gedaan. Met de komst van de nieuwe buren zit de taak van Thomas erop: Van der Byl laat het uurwerk automatiseren.

