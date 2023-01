Toch ontheffing voor 'overnachting' stroopwafelkar en loempiakar Albert Cuyp

Op die mening is Vink toch teruggekomen uiteindelijk. "Vorige keer heb ik gezegd dat de regels voor iedereen gelden. De mensen die een ontheffing verdienden, omdat zij in 2018 al met hun wagen mochten blijven staan, hebben die toen gekregen, maar daar is kennelijk ergens een fout in gemaakt. De twee heren horen ook op die lijst en hebben daarom nu toch de ontheffing nog gekregen", reageert Vink tegen AT5.

Waar het precies mis is gegaan, is niet helemaal duidelijk voor het stadsdeel. "Het kan zijn dat wij, ondanks dat wij altijd op de markt zijn, ze hebben gemist. Maar het kan ook zijn dat zij hun vinger niet hebben opgestoken. Hoe het precies gelopen is, komen we nu niet meer achter. Wat belangrijker is, is dat zij de vergunning net als de rest verdienen."

Superblij

"Ik heb het net gehoord en ben nog een beetje aan het bijkomen", reageert Bui op het krijgen van de ontheffing. "Je denkt wel dat je het gaat krijgen, maar er bestaat altijd een kans dat ze het tóch niet doen. Er gaat van alles door je hoofd en dat kost veel energie. Ik ben superblij dat het geregeld is en ik ga zo een flesje champagne openen om het te vieren."

Ook Van Hilten is in extase door de toezegging van de vergunning. "Het is nu nog even wachten op de schriftelijke bevestiging, maar we zijn natuurlijk heel erg bij. We mogen gelukkig in de avond blijven staan, zonder risico's. Daarnaast mag ik ook mijn stroopwafelkar uitbreiden van 4 naar 8 meter. We zullen maar zeggen 'eind goed al goed' gelukkig."