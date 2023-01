Inscriptie in legerjeep verbindt Nick uit Obdam met Canadese oorlogsveteraan

Een toevallige ontdekking in het stuur van een oude legerjeep heeft Nick Obdam uit Obdam verbonden aan een overleden Canadese oorlogsveteraan. Hij vond uit wie deze 'Buck Cyr' was en welke route hij met deze jeep heeft afgelegd. "We weten de hele historie van de jeep, dat gebeurt bijna nooit."

De bijzondere jeep van Nick en Nancy - NH Nieuws

Met een oude legerjeep uit 1942 naar school worden gebracht, dat trekt bekijks. Ryan (11) en Lexie (8) uit Obdam zijn het inmiddels wel gewend. Een half jaar geleden kocht hun vader Nick een legerjeep. "We waren 15 jaar getrouwd en ik vind dit wel een leuk cadeau voor mijn vrouw Nancy", legt hij uit. "Leuk om rondjes mee te rijden en ijsjes te kopen met de kinderen." Inscriptie in het stuur Tijdens één van de zonnige ritjes valt zijn oog op een inscriptie in het stuur. Het gekras vormt een naam: Buck Cyr. Een korte speurtocht op internet leidt al snel naar een Canadese oorlogsveteraan, die betrokken was bij de bevrijding van Nederland en na de Tweede Wereldoorlog in zijn vaderland een gevierd ijshockey-speler werd. In 2018 overlijdt hij, op 95-jarige leeftijd. Nick komt in contact met de dochter van Buck, naar wie hij een foto van het stuur stuurt. "Ze reageerde meteen heel emotioneel, toen ik vertelde dat ik waarschijnlijk de jeep van haar vader had. Ze vertelde dat haar vader in 2006 nog in Nederland is geweest, voor een herdenking in Arnhem. Daar mocht hij ook in jeeps meerijden en hij zei bij iedere jeep: 'deze is niet van mij, want mijn naam staat niet in het stuur'." Tekst gaat verder onder de foto.

De Canadees Buck Cyr - Aangeleverd

Via zijn dochter krijgt Nick een gedetailleerd verslag van de weg die Buck Cyr tijdens de oorlog heeft afgelegd. Zo staat er beschreven hoe hij een dag na D-day in Normandië belandde en hoe een toen 19-jarige jongen via België in Nederland terecht kwam. Hij maakte deel uit van de 5th Canadian Armoured Division en bracht communicatielijnen tot stand. Eenmaal in Nederland ging hij onder meer naar Arnhem en Delfzijl. Nick: "Hij heeft eigenlijk de hele bevrijding van Nederland meegemaakt."

Nick en Nancy in de jeep - NH Nieuws / Michiel Baas

Met deze wetenschap worden de ritjes naar school op de ijssalon een stuk specialer. "De vorige eigenaar heeft er een meer Amerikaanse jeep van gemaakt, met markeringen en een ster op de motorkap. Maar hij blijkt dus Canadees. De Canadese vlag is al in top, maar we gaan hem precies weer zo maken als toen Buck er in reed. Dat is de bedoeling." En, het heden en verleden komen in de nabije toekomst samen. "De kleinzoon van Buck legt volgend jaar de route van zijn opa af, van D-day tot Delfzijl. En die moet natuurlijk even in deze jeep rijden. Dat hebben we zo ook al afgesproken."