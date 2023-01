Beatrix 85 jaar: voor het portret van Beatrix moest Jeroen Henneman een truc verzinnen

Prinses Beatrix wordt morgen 85 jaar. Voor deze serie vroegen we Noord-Hollanders naar hun speciale ontmoeting met de voormalige koningin. Deze keer is dat kunstenaar Jeroen Henneman die een indrukwekkend portret van haar maakte,

Henneman maakt altijd eerst een voorbeeld in hout. Met dat voorbeeld is hij op een avond naar haar toegegaan en heeft het probleem voorgelegd. "Ik heb toen al die houtjes op tafel gelegd. Toen keek ze me zo aan en zei: 'ik zie geen andere oplossing.' Mooi antwoord."

Henneman: "Dat moet heel erg precies. Ik ben afhankelijk van millimeters. Ik kan geen enkele lijn die niet aan een andere zit gebruiken. Als iemand bijvoorbeeld heel erg beroemd is omdat-ie een snee in zijn wang heeft, dan kan het niet. Ik kan niet een lijn in de lucht laten zweven. Als een gezicht tweehonderd lijnen heeft, kan ik er maar vijftig van gebruiken. Dus het is een enorm gehannes."

De Amsterdamse kunstenaar Jeroen Henneman is onder meer bekend van zijn portrettentekeningen in brons. Ook van Beatrix maakte hij zo'n beeltenis. Hiervoor moest de voormalige koningin uitgebreid poseren.

Mild en streng

Maar Henneman wilde nog iets speciaals met het portret doen; "Beatrix is een hele bijzondere vrouw voor ons kunstenaars. Ze heeft veel voor de kunst gedaan. Ik wilde die mildheid en liefde voor de kunst in dat portret laten zien, maar ik wist ook dat ze heel streng en gedecideerd kan zijn. Dat zit in dat portret. Ik heb een trucje uit comic strips gebruikt om haar én mild én streng te laten lijken."

Om dat te laten zien, pakt Henneman er een velletje papier bij. Hij legt het blaadje op haar linkeroog. We zien een vriendelijke vrouw die naar ons glimlacht ("die mond heb ik van de Mona Lisa"), Maar vervolgens legt hij het blaadje op haar andere oog en zien we een hele andere blik. Een strenge blik. Precies zoals Henneman het had bedoeld. "Maar door het portret als geheel is het in evenwicht. Het moet niet opvallen."

Kijk hier voor meer afleveringen Beatrix 85 jaar