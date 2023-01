Uitvaartbranche heeft de handen vol aan oversterfte in de kop van Noord-Holland

De uitvaartbranche in de kop van Noord-Holland draait overuren. Voor het derde achtereenvolgende jaar is er oversterfte in Nederland. Kort gezegd, meer sterfte dan verwacht. Negen procent in 2022 volgens de voorlopige cijfers van het CBS. De GGD-regio Hollands Noorden wordt in het onderzoek apart aangehaald omdat de oversterfte hier zelfs dertien procent was. "De pieken worden steeds hoger", zegt uitvaartondernemer Pieter Dekker.

"We merken absoluut dat er oversterfte is. Het aantal uitvaarten nam al toe, maar door de oversterfte in de afgelopen jaren loopt dat nog meer op", licht Dekker toe. Hij heeft met vijftien uitvaartcentra de grootste particuliere uitvaartonderneming in de regio. "We zien het vooral in de driehoek Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Jongeren trekken daar weg waardoor er enorme vergrijzing is. Er werd daarom op termijn al meer sterfte verwacht in die regio, maar de coronapandemie heeft het naar voren gehaald."

Maar ook buiten het door Dekker genoemde gebied is de toename van uitvaarten merkbaar. "Ik zit nog niet heel lang in deze branche, maar ik merk wel absoluut dat het aantal uitvaarten aan het stijgen is de laatste jaren", zegt Carola Vriend, van de gelijknamige uitvaartverzorging uit Zwaag. Ze verzorgt uitvaarten in West-Friesland en Waterland. "En ik hoor het ook van veel van collega's dat er een flinke toename is."

Coronapandemie

Het CBS heeft geen directe verklaring voor het hoge percentage oversterfte in de regio Hollands Noorden. In het algemeen is wel te stellen dat corona grote invloed had op de oversterfte van 2020, 2021 en ook op voorlopige cijfers van 2022. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat de negatieve uitwerking van corona onder ouderen groter is en dat een gebied dan harder wordt getroffen als er relatief veel ouderen wonen.