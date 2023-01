Huwelijk Telstar en Ainsalu duurt slechts half jaar: "Hij zat steeds vaker op de bank"

Telstar en Mihkel Ainsalu gaan per direct uit elkaar. In samenspraak tussen club en speler is het contract van de 26-jarige middenvelder ontbonden. De dertienvoudig international van Estland is nu vrij om een nieuwe club te zoeken.

Mikhel Ainsalu bedankt het publiek in Velsen-Zuid - Orange Pictures

In de voorbereiding en in de eerste weken van de competitie kreeg Ainsalu regelmatig een basisplaats toebedeeld van Telstar-trainer Mike Snoei. Vanaf de maand oktober belandde Ainsalu op de reservebank en kwam hij sporadisch in actie voor Telstar. Uiteindelijk speelde hij twaalf wedstrijden voor de Witte Leeuwen en wist hierin één keer te scoren. "Als jongens ontevreden zijn, dan moet je gewoon je heil ergens anders zoeken", vertelt Snoei over het vertrek van Ainsalu. "Dit is wel een prima jongen met een waanzinnige professionele mentaliteit. Maar als je een speler uit het buitenland haalt, dan moet hij wel spelen. En hij zat steeds vaker op de bank. Hij is international van Estland, dus dat hoort niet."

"We hebben daarom meegewerkt met een vertrek. We zijn goed uit elkaar gegaan voor zover dat kan. Ik snap dat hij teleurgesteld is, maar ik wil alleen maar spelers die graag bij Telstar willen voetballen. En dus was dit de beste oplossing", aldus Snoei. Bekijk hieronder de reactie van Snoei op het vertrek van Mihkel Ainsalu.

Telstar-trainer Mike Snoei over het vertrek van Mihkel Ainsalu - NH Sport/Frank van der Meijden