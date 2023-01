Voormalig ProRail-baas Pier Eringa nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Ajax

Er is door de tegenvallende resultaten van het eerste elftal veel kritiek op de RvC van Ajax. Maar ook kwam er veel kritiek door de bemoeienis van de RvC bij de transfer van Lucas Ocampos. De vleugelaanvaller van Sevilla zou voor 20 miljoen naar Amsterdam komen. De transfer was zo goed als rond en Ocampos was al onderweg naar Nederland, maar de Raad van Commissarissen hield een permanente overgang op het laatste moment tegen.

De voordracht van Eringa heeft de steun van de huidige RvC en de ondernemingsraad van Ajax. Eringa gaat de functie bekleden tot november 2026, als de volgende aandeelhoudersvergadering op het programma staat. Eringa heeft jarenlange bestuurlijke ervaring. Hij was tussen 2015 en 2019 president-directeur van spoorwegbeheerder ProRail. Daarvoor was hij onder meer korpschef van de politie Flevoland.

Uiteindelijk kwam Ocampos alsnog, maar dan wel op huurbasis. "Als je een grote club wil zijn, dan zet je jezelf op deze manier aardig te kakken", zei Kokkie van het bekende Ajax-duo over de situatie toentertijd. Uiteindelijk was het misschien toch een goede zet van de RvC, want de Argentijn kwam tot slechts 114 speelminuten in het eerste van Ajax