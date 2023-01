Ons Dorp: Schaatsen, skiën en sleeën in de winter van 1940

In de winter van 1963 vroor het maandenlang. Het was de koudste, maar zeker niet de enige extreme winter van de vorige eeuw. Januari 1940 was net zo koud en er lag wekenlang een dik pak sneeuw en ijs. De oorlog kwam eraan en Nederland werd gemobiliseerd, ondanks dat ging de Elfstedentocht door. Het hele land was in de ban van Koning Winter. Overal werd geschaatst, het Kopje in Bloemendaal werd gereserveerd voor de slee en in de duinen waagden de eerste wintersporters zich op de lange latten.