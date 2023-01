Peuters genieten van voorleesfeestje met muziek en ontbijt in bibliotheek: "Aja jippie"

In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseert de bibliotheek Zuid-Kennemerland op verschillende plekken in de regio voorleesmomenten. Lezen is erg goed voor de taalontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om te lezen of voorgelezen te worden. De bibliotheek organiseert vaker voorleesmomenten, in de bibliotheek maar ook op het Teylerplein in Haarlem-Oost onder begeleiding van muziek. "Het is belangrijk dat we in verschillende talen voorlezen. We lezen hier soms ook voor in het Spaans, Arabisch of Turks", vertelt de communitymanager, Winston Brandon. "Door boeken voor te lezen in de moedertaal krijgen kinderen interesse in verhalen. Ook in de Nederlandse taal. Het is goed voor de stimulering van lezen."

Vanuit de gemeente ligt de nadruk van de nationale voorleesdagen vooral op de gelijke kansen, zodat ieder kind zich kan ontplooien en zijn of haar talenten kan gebruiken. "Deze wijk is heel divers. En wij vinden het belangrijk om dit voor alle Haarlemse kinderen te doen. Zij hebben de toekomst", aldus de wethouder.