Hoorn onderzoekt eigen rol bij slavernijverleden

Hoorn gaat onderzoeken welke rol het gemeentebestuur heeft gehad in de tijd van de slavernij. Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij definitief werd afgeschaft. Daarom is het streven om het onderzoek voor die datum te hebben afgerond.

In Hoorn speelt ook de discussie over het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen mee. Het beeld op een grote sokkel, midden in de stad, stuit sommige mensen tegen de borst. Hij was namelijk verantwoordelijk voor een slachtpartij op het Molukse eiland Banda om de handel in nootmuskaat in handen te krijgen.

Discussie over standbeeld J.P. Coen

Er volgden stadsgesprekken in Hoorn. Met podcasts, vlogs en talkshows over inclusiviteit. Een uitkomst over wat er beeld moest gebeuren volgde er niet, wat weer leidde tot de nodige kritiek. Wel zou er een vervolg komen met uiteindelijk een besluit over het beeld van J.P. Coen.

Het onderzoeksbureau STADenBEDRIJF gaat nu aan de slag met het onderzoek. "Met aandacht voor de vertegenwoordiging van Hoorn als handelsstad in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Verenigde West-Indische Compagnie (WIC). De rijkdom die Hoorn en een deel van zijn inwoners vergaarden en het historisch protest tegen slavenarbeid worden tegen het licht gehouden."

De uitkomsten worden gebruikt om in gesprek te gaan met de gemeenteraad en de inwoners van Hoorn. In de tweede helft van het jaar worden er ook weer nieuwe stadsgesprekken georganiseerd.