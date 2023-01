Lokjongeren voor alcoholcontrole schiet Texelse horeca in verkeerde keelgat

De horecaondernemer uit De Koog is betrokken geweest bij een project met polsbandjes. Bezoekers met een rood bandje waren minderjarig en met een groen bandje ouder dan 18 jaar. "Dat was voor de mensen achter de bar eenvoudig te controleren." De bandjes werden na controle van de identiteitskaart in een aparte bouwkeet aan de cafébezoekers uitgereikt. "In het eerste jaar liep het een beetje rommelig, maar later was het een groot succes."

"Dit is niet met ons besproken", zegt cafébaas Kets Kaercher. "Je gaat ervan uit dat de gemeente het eerst met de horeca bespreekt, voordat ze zoiets gaan doen. Dat hebben we altijd gedaan. Er is altijd een goed contact met de gemeente. Behandel ons als volwassen ondernemers en niet als kleine kinderen. Hierdoor wordt de kloof tussen gemeente en horeca weer groter. En dat willen we juist niet. Als er problemen zijn, zeg het dan."

Het resultaat van de mystery controles wordt direct na afloop besproken met een leidinggevende in het bedrijf. Dit is niet alleen zo in de horeca, maar ook bij supermarkten, sportkantines en slijterijen.

"Als iemand met een rood bandje tien bier bestelt, dan krijgt deze klant dat niet. Boa's konden in de zaak controleren of iemand met een groen bandje geen alcohol gaf aan een minderjarige. Ook zij waren blij met dit systeem, want de controle was eenvoudig. Door de perikelen met corona is het een beetje verwaterd."

"Jongeren gaan weer drinken in schuren of caravans. Of nemen een fles wodka mee het bos in"

"Ze creëren hiermee een grote afstand, terwijl die er niet was", zegt Kets. "En waar is deze maatregel op gebaseerd? Komen kinderen wekelijks laveloos uit de kroeg of zo?" Volgens de ondernemer werk je hiermee illegale feesten in de hand. "Jongeren gaan weer drinken in schuren of caravans. Of nemen een fles wodka mee het bos in. Dat moet je toch niet willen."

Hij vraagt zich af waar de goede verstandhouding met de gemeente is gebleven. "Ik ben echt boos, dat mag je best weten. Wat je gaat krijgen is dat de toegang wordt geweigerd voor kinderen tot 18 jaar. Die gaan dan op straat zwerven of elders drinken. Wij hebben het gevoel dat we totaal niet serieus worden genomen." In de appgroep met collega's wordt er volgens hem schande over gesproken. "Ik dacht dat we op de goede weg waren. En als de gemeente niet met ons wil praten, doe het dan met Horeca Nederland. Maar kom niet met deze charges. Want zo zien wij het wel."