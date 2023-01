Noord-Holland nl Beatrix 85 jaar: de prinses droeg bij aan de populariteit van de danskunst

Prinses Beatrix wordt op 31 januari 85 jaar. Voor deze serie vroegen we Noord-Hollanders naar hun speciale ontmoeting met de voormalige koningin. Deze keer zijn dat de balletgrootheden Alexandra Radius, Han Ebbelaar en Hans van Manen.

"We hebben veel te danken aan de belangstelling van de prinses", vertelt choreograaf Hans van Manen. "Ze heeft mede geholpen om de danskunst populairder te maken." Dat deed ze volgens hem alleen al door bij alle premières aanwezig te zijn. Oud-balletdanseres Alexandra Radius kan dit beamen: "Zij is iemand die dol is op ballet, dol is op dansen." "En zeker in een tijd dat dansen nog niet zo populair was", vult Han Ebbelaar aan, "dat je door het koningshuis als voorbeeld gebruikt werd voor kunst. Dat zegt wat." "Mensen vinden het leuk als de koningin komt. Ze denken: als de koningin komt, dan is het goed. En gelijk hebben ze", weet Van Manen. "Zo eenvoudig ligt dat."

Volgens Alexandra Radius is het ook goed te merken in de zaal als de koningin er is. "De hele zaal twinkelt dan. Iedereen is blij dat ze er is. En wij ook." Ook na afloop van de voorstelling toont Beatrix haar belangstelling en wil ze graag de dansers zien en met ze praten. Om ze te vertellen hoezeer ze genoten heeft. "Ik heb heel veel naast haar gezeten", vertelt Hans van Manen. "Ze heeft veel van mijn voorstellingen en premières gezien. Als we elkaar daarna spraken, heb je het daarover. En reken maar dat ze weet waarover ze het heeft. En best een vraag kan stellen waarover je even moet nadenken. Dat is allemaal dik in orde." Tekst gaat door onder de foto.

Hans van Manen met de koningin na afloop van een voorstelling

Staatsbezoek Het gebeurde dikwijls dat de koningin een dansvoorstelling mee nam op staatsbezoek. Als cadeau voor het ontvangende staatshoofd. Ook dat is volgens Han Ebbelaar zeer bijzonder: "Als de koningin je meeneemt op een staatsbezoek, dat is haar cadeau aan de staat. Dat gebaar is al enorm bijzonder. Dat geeft zoveel waarde aan de dans. Dat iemand daar ook zo liefdevol over kan zijn. Ook het besef hebben van de moeilijkheid van het vak, En het daar ook altijd met dansers over wil hebben, dat maakt het extra waardevol."

Onderscheiden De kwaliteiten van Hans van Manen werden door de koningin gewaardeerd. Hij ontving een van de hoogste onderscheidingen: Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Alexandra Radius kreeg uit handen van Beatrix de Huisorde van Kunst en Wetenschap. Omdat de koningin niet bij haar afscheidsvoorstelling aanwezig kon zijn, organiseerde zij speciaal voor Alexandra Radius een feestje op Huis Den Bosch. "Dat was heel bijzonder", herinnert Radius zich. "En ze had een prachtige speech, ja, heel bijzonder."