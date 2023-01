Halsema: jarenlang onveilige cultuur bij Amsterdamse archeologie-afdeling

Uit het integriteitsonderzoek rond de archeoloog Jerzy Gawronksi, blijkt dat er jarenlang signalen zijn geweest dat medewerkers van de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam zich niet veilig voelden. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raad. Volgens de burgemeester greep het verantwoordelijk management in die tijd onvoldoende in.